Месяц без еды и воды: в океане нашли дрейфующее каноэ с ребенком

В Тихом океане обнаружили четверых человек, которые более месяца дрейфовали в лодке без еды и воды. Об этом передает издание Solomon Star.

По словам самих пострадавших, 22 декабря прошлого года их группа в составе 12 человек отправилась с острова Бугенвиль (на востоке от материковой части Папуа-Новой Гвинеи) на Картеретские острова, где хотели отпраздновать Рождество. Однако каноэ с подвесным мотором перевернулось, в результате чего несколько человек утонуло. Выжившие рассказывают, что им удалось вычерпать воду из лодки и спасти нескольких спутников, включая годовалого ребенка, родители которого погибли. Несмотря на попытки выходить малыша, он скончался, как и некоторые взрослые. В общей сложности, тела восьмерых человек похоронили в море.

Двое мужчин, а также женщина и ее 12-летняя дочь дрейфовали в океане на протяжении 32 дней, собирая дождевую воду и питаясь кокосами, плавающими в море. За этот месяц изнеможенные мореплаватели видели несколько рыбацких лодок, ни одна из которых их, увы, не заметила. На 32-й день в 2000 км от острова Бугенвиль их все же спасли рыбаки, доставив в больницу на Соломоновы Острова. У всех диагностировали травмы и сильное обезвоживание.

Напомним, на днях в Таиланде, у восточного побережья Пхукета, столкнулись два туристических катера, что привело к жертвам.

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