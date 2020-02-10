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В Таиланде туристические катера попали в аварию: есть погибшие и травмированные

Среди погибших из-за столкновения катеров в Таиланде – двое детей из России

сегодня, 11:06
Автор:

• Таисия Ерохина

В Таиланде туристические катера попали в аварию: есть погибшие и травмированные

В Таиланде, у восточного побережья Пхукета, столкнулись два туристических катера, что привело к жертвам. Об этом сообщает The Phuket News.

Авария с быстроходными катерами произошла сегодня утром, около 8:15, в районе канала, связывающего две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. Сейчас известно о двух погибших – 12-летнем мальчике и 6-летней девочке из России. Кроме того, 22 человека были травмированы, все они доставлены в больницы. Четыре члена экипажа на двух лодках не пострадали.

По данным полиции, туристический катер Payan 5 компании Seastar отправлялся из Лаем Нга в Рассад, чтобы встретить туристов на пристани Royal Phuket Marina. Но был сбит другой лодкой ALP, управляемой компанией LP. Последняя - была полна туристов и направлялась в залив из Пхукетской лагуны. Всего на двух катерах было 39 человек. Полиция расследует все обстоятельства аварии.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Таиланде детей смыло волной в море во время праздника. Так, родители решили отпраздновать День детей и устраивали на берегу моря праздничный пикник. Пока взрослые были заняты приготовлением, четырех детей буквально смыло огромной волной в море.


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Источник: https://www.thephuketnews.com/two-russian-children-killed-in-phuket-speedboat-collision-74764.php
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