В Таиланде туристические катера попали в аварию: есть погибшие и травмированные

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В Таиланде, у
восточного побережья Пхукета, столкнулись два туристических катера, что привело
к жертвам. Об этом сообщает The Phuket News.
Авария с
быстроходными катерами произошла сегодня утром, около 8:15, в районе канала,
связывающего две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова.
Сейчас известно о двух погибших – 12-летнем мальчике и 6-летней девочке из
России. Кроме того, 22 человека были травмированы, все они доставлены в больницы.
Четыре члена экипажа на двух лодках не пострадали.
По данным
полиции, туристический катер Payan 5 компании Seastar отправлялся из Лаем Нга в
Рассад, чтобы встретить туристов на пристани Royal Phuket Marina. Но был сбит
другой лодкой ALP, управляемой компанией LP. Последняя - была полна туристов и
направлялась в залив из Пхукетской лагуны. Всего на двух катерах было 39 человек.
Полиция расследует все обстоятельства аварии.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что в Таиланде
детей смыло волной в море во время праздника. Так, родители решили
отпраздновать День детей и устраивали на берегу моря праздничный пикник. Пока
взрослые были заняты приготовлением, четырех детей буквально смыло огромной
волной в море.
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