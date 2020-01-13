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В Таиланде детей смыло волной в море во время праздника

На пляже в Таиланде четверых детей смыло волной в море, одного из них – все еще разыскивают

сегодня, 17:48
Автор:

• Таисия Ерохина

Гигантская волна утащила в море четверых детей в Таиланде. Об этом сообщает Pattaya One.

Инцидент произошел в минувшие выходные на пляже Наратат в провинции Наратхиват. Родители решили отпраздновать День детей, который отмечается в Таиланде 11 января, и устраивали на берегу моря праздничный пикник. Пока взрослые были заняты приготовлением, четырех детей буквально смыло огромной волной в море. Сообщается, что двух девочек и одного мальчика удалось спасти: крики малышни услышали другие посетители пляжа и бросились в море за утопающими. Всех троих отправили в местную больницу, состояние детей приходит в норму. А вот судьба четвертого ребенка все еще не известна: пострадавшего пытаются найти дайверы и морская полиция, но волны не утихают. Стоит отметить, что ранее на этом же пляже уже погибали дети и полицейские даже поставили предупреждающий знак, но люди все равно приходят на это место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука вместе с его избранницей заметили среди отдыхающих на пляже в Таиланде. Фото политика в кепке и шортах появилось в соцсетях.


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Источник: https://pattayaone.news/giant-wave-drags-four-children-into-sea-one-still-missing/
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