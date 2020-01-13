В Таиланде детей смыло волной в море во время праздника

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Гигантская волна утащила в море четверых детей в Таиланде. Об этом сообщает Pattaya One.
Инцидент произошел в минувшие выходные на пляже Наратат
в провинции Наратхиват. Родители решили отпраздновать День детей, который отмечается
в Таиланде 11 января, и устраивали на берегу моря праздничный пикник. Пока
взрослые были заняты приготовлением, четырех детей буквально смыло огромной
волной в море. Сообщается, что двух девочек и одного мальчика удалось спасти:
крики малышни услышали другие посетители пляжа и бросились в море за
утопающими. Всех троих отправили в местную больницу, состояние детей приходит в
норму. А вот судьба четвертого ребенка все еще не известна: пострадавшего пытаются
найти дайверы и морская полиция, но волны не утихают. Стоит отметить, что ранее
на этом же пляже уже погибали дети и полицейские даже поставили предупреждающий
знак, но люди все равно приходят на это место.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидера
партии "Голос" Святослава Вакарчука вместе с его избранницей заметили среди
отдыхающих на пляже в Таиланде. Фото политика в кепке и шортах появилось в
соцсетях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости