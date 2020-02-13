Ухудшение погоды в Украине: летающие крыши и угроза для жизни пациентов

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Уже несколько дней кряду спасатели предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий в связи со снегопадом и сильным ветром. Без света остались тысячи домов по всей Украине. Более того, в некоторых областях ураганный ветер снес крыши.
Как сообщают пользователи соцсетей, в Одесской области из-за стихии
осталась без крыши школа в селе Десантное. Как известно, крышу здесь недавно
заменили на новую, которая теперь оказалась разбита. А в селе Новоселовка пострадал
сельсовет, с которого также сорвало металлическое покрытие.
А вот в селе Малый Фонтан едва ли не произошло ЧП из-за обесточивания дома. По информации ГСЧС, в одном из домов проживает мужчина, подключенный к электрическому аппарату искусственного дыхания, который из-за сбоя перестал работать. В результате, спасатели подключили здание к бензогенератору, после чего медприбор заработал.
Ранее "Комментарии" сообщали, что, согласно прогнозу, вся неделя будет пасмурной, но уже в воскресенье выглянет солнце.
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