Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

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Осадки, которые в последние дни накрыли почти всю Украину, сегодня сохранятся лишь на востоке. Об этом информирует Украинский гидрометцентр, прогнозируя на этот день пасмурную погоду (смотри картинку).
На западе температура будет колебаться от +3-х до +5-ти тепла. Такие же показатели ожидаются в Киеве, Черкассах, Кропивницком и Чернигове. Куда прохладнее сегодня в Харькове, Луганске и Донецке, где столбики термометров покажут -1…+1 градусов. А вот на юге – в Одессе и Николаеве – воздух прогреется до 8-ми тепла.
Вся неделя, согласно прогнозу, будет пасмурной, но уже в
воскресенье выглянет солнце.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что эксперты аргентинской исследовательской станции зафиксировали в Антарктиде 18,3 °C – это рекордный показатель глобального потепления за всю историю наблюдений.
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