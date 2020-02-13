Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Осадки, которые в последние дни накрыли почти всю Украину, сегодня сохранятся лишь на востоке. Об этом информирует Украинский гидрометцентр, прогнозируя на этот день пасмурную погоду (смотри картинку).

На западе температура будет колебаться от +3-х до +5-ти тепла. Такие же показатели ожидаются в Киеве, Черкассах, Кропивницком и Чернигове. Куда прохладнее сегодня в Харькове, Луганске и Донецке, где столбики термометров покажут -1…+1 градусов. А вот на юге – в Одессе и Николаеве – воздух прогреется до 8-ми тепла.

Вся неделя, согласно прогнозу, будет пасмурной, но уже в воскресенье выглянет солнце.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что эксперты аргентинской исследовательской станции зафиксировали в Антарктиде 18,3 °C – это рекордный показатель глобального потепления за всю историю наблюдений.

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