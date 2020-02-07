Ледники тают: впервые в истории в Антарктиде зафиксировали рекордную жару

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Глобальное потепление продолжает набирать рекордные обороты. Так, вчера эксперты аргентинской исследовательской станции "Эсперанса" зафиксировали в Антарктиде 18,3 °C – это рекордный показатель жары за всю историю наблюдений на этом континенте.
Известно, что предыдущий рекорд был зафиксирован в марте пять лет назад, и сейчас столбики термометра поднялись на 0,8°C. Ученые говорят о том, что потепление в Антарктиде происходит куда быстрее, чем в мире. Кроме того, они уже доказали, что Антарктический полуостров, где проводили измерения, нагревается быстрее всех на нашей планете, и почти все ледники здесь тают.
Эксперты предполагают, что новый температурный рекорд – следствие естественной изменчивости и фонового потепления, которое происходит из-за повышения уровня парниковых газов в атмосфере. Также ученые назвали новые темпы потепления беспрецедентными за последние 2 тысячи лет.
Напомним, метеорологи рассказали о том,
стоит ли украинцам ждать настоящую зиму в этом году.
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