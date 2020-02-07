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Ледники тают: впервые в истории в Антарктиде зафиксировали рекордную жару

Эксперты аргентинской исследовательской станции зафиксировали в Антарктиде 18,3 °C – это рекордный показатель глобального потепления за всю историю наблюдений

сегодня, 16:40
Автор:

• Елена Волкова

Ледники тают: впервые в истории в Антарктиде зафиксировали рекордную жару

Глобальное потепление продолжает набирать рекордные обороты. Так, вчера эксперты аргентинской исследовательской станции "Эсперанса" зафиксировали в Антарктиде 18,3 °C – это рекордный показатель жары за всю историю наблюдений на этом континенте.

Известно, что предыдущий рекорд был зафиксирован в марте пять лет назад, и сейчас столбики термометра поднялись на 0,8°C. Ученые говорят о том, что потепление в Антарктиде происходит куда быстрее, чем в мире. Кроме того, они уже доказали, что Антарктический полуостров, где проводили измерения, нагревается быстрее всех на нашей планете, и почти все ледники здесь тают.

Эксперты предполагают, что новый температурный рекорд – следствие естественной изменчивости и фонового потепления, которое происходит из-за повышения уровня парниковых газов в атмосфере. Также ученые назвали новые темпы потепления беспрецедентными за последние 2 тысячи лет. 

Напомним, метеорологи рассказали о том, стоит ли украинцам ждать настоящую зиму в этом году.


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Источник: https://comments.ua/
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