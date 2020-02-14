Чересчур теплая зима привела к ожирению у птиц

В Королевстве Британии в графстве Суффолк фермер нашел в канаве сову, которая не могла летать. Он позвонил специалистам из центра Suffolk Owl Sanctuary, которые занимаются реабилитацией птиц семейства совиных. Когда те прибыли на место, то решили, что птица просто намокла - перья у сов не является водоотталкивающим, и длительное пребывание во влажной среде лишает их способности летать.

Однако позднее выяснилось, что настоящая причина совершенно другая. Оказалось, что сова, а вернее самка домашнего сипа страдает от ожирения. Птица весила 245 граммов - это на треть больше, чем предусмотрено для особи ее вида и возраста.

Специалисты объясняют, что ожирение у представителей фауны встречается крайне редко - это возможно, если бы сова жила в неволе и сбежала оттуда, но в данном случае виновником оказалась слишком теплая зима. Местность, где совы обычно трудом добывают пищу, была полна мышами, и юный сыч не мог устоять перед большим количеством пищи.



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