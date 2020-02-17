Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 17.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Теракт в Харькове: в известном торговом центре обнаружили бомбу
НОВОСТИ Все новости

Теракт в Харькове: в известном торговом центре обнаружили бомбу

Самодельное взрывное устройство обнаружили в урне у входа в торговый центр Харькова

сегодня, 12:51 68
Автор:

• Елена Волкова

Теракт в Харькове: в известном торговом центре обнаружили бомбу

Сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о бомбе, которая находится в известном торговом центре "Французский бульвар" по ул. Академика Павлова. Об этом информируют правоохранители, которые квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Согласно информации копов, самодельное взрывное устройство обнаружили в урне у входа в торговый центр. Обезвредили его на месте, в результате чего никто не пострадал. Информацию внесли в в Единый реестр досудебных расследований по статье "Теракт", санкция которой предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Ранее мы  сообщали о том, что на Голосеевском проспекте Киева были слышны звуки выстрелов. Как информируют в столичном управлении Нацполиции, неизвестный устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих.

На место тут же отправились несколько нарядов патрульных, которые по горячим следам вышли на след стрелка – 38-летнего местного жителя. У мужчины изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а его самого забрали в райуправление полиции для дальнейших объяснений. К счастью, в результате хаотичной стрельбы никто не пострадал, а копы решают, по какой статье открывать уголовное производство.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...