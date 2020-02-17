Теракт в Харькове: в известном торговом центре обнаружили бомбу

Сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о бомбе, которая находится в известном торговом центре "Французский бульвар" по ул. Академика Павлова. Об этом информируют правоохранители, которые квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Согласно информации копов, самодельное взрывное устройство обнаружили в урне у входа в торговый центр. Обезвредили его на месте, в результате чего никто не пострадал. Информацию внесли в в Единый реестр досудебных расследований по статье "Теракт", санкция которой предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали о том, что на Голосеевском проспекте Киева были слышны звуки выстрелов. Как информируют в столичном управлении Нацполиции, неизвестный устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих.

На место тут же отправились несколько нарядов патрульных, которые по горячим следам вышли на след стрелка – 38-летнего местного жителя. У мужчины изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а его самого забрали в райуправление полиции для дальнейших объяснений. К счастью, в результате хаотичной стрельбы никто не пострадал, а копы решают, по какой статье открывать уголовное производство.

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