«Сняли штаны и включили электрошокер»: в Крыму полицейские издевались над подростком

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В
аннексированном Крыму местные полицейские издевались над 17-летним подростком с
помощью электрошокера. Жуткую историю рассказал Сервер Расильчак изданию "Крым. Реалии".
Так, в
конце января парень с отцом и друзьями отправился в Симферополь, где они сделали
остановку на автозаправке в Саках. Затем, не объясняя причин, крымчан остановили
так называемые сотрудники ГИБДД.
"Еще
даже не успели дать документы, как тут сразу подъезжает машина Volkswagen
Passat, оттуда вылетают люди в гражданской одежде и всех нас выкидывают из
машины, лицом в пол", - рассказал парень.
А один
из копов ударил подростка с колена в пах. Следующие три часа компания провела в
Межмуниципальном отделе МВД России "Сакский". На всех крымчан надели наручники.
Как рассказал Сервер, копы предлагали "подумать", хотя парень абсолютно не
понимал, в чем их обвиняют. В ответ на молчание задержанного полицейские
применили электрошокер, нанеся серию ударов, а затем пригрозили начать "пробивать".
"Пробивать
означает, что он, можно сказать, подойдет ко мне с электрошокером сзади. Он
несколько раз подносил электрошокер мне к паху, потом они втроем заломали меня",
- рассказал крымчанин. - Сняли с меня штаны, трусы и просто включили
электрошокер на расстоянии и вот чтоб я звук этот слышал. По половым органам не
били, просто запугивали".
Электрошокером
мальчика били в спину, бока, а один из "правоохранителей" еще и с кулака бил
парня в челюсть. Более того, у задержанного отобрали всю наличку – около 750
грн. Затем крымчан обвинили в краже денег на автомойке, хотя подобного, по
словам Сервера, не было. При этом, в отделении подростка заставили подписать
документ о том, что физическая сила к нему не применялась. Крымчанин событие не
скрывает, рассказал об этом в школе и написал заявление в Раздольненскую
полицию.
В
материале отмечается, что ранее отец мальчика был осужден за кражу, но задержанные
не связывают это с произошедшим.
Ранее "Комментарии"
писали, что в России по "крымским делам" удерживают не меньше 89 человек.
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