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«Сняли штаны и включили электрошокер»: в Крыму полицейские издевались над подростком

Подростка с папой и друзьями в Крыму без объяснения причин остановила полиция, а затем устроила пытки в отделении

сегодня, 14:17 222
Автор:

• Таисия Ерохина

«Сняли штаны и включили электрошокер»: в Крыму полицейские издевались над подростком

В аннексированном Крыму местные полицейские издевались над 17-летним подростком с помощью электрошокера. Жуткую историю рассказал Сервер Расильчак изданию "Крым. Реалии".

Так, в конце января парень с отцом и друзьями отправился в Симферополь, где они сделали остановку на автозаправке в Саках. Затем, не объясняя причин, крымчан остановили так называемые сотрудники ГИБДД.

"Еще даже не успели дать документы, как тут сразу подъезжает машина Volkswagen Passat, оттуда вылетают люди в гражданской одежде и всех нас выкидывают из машины, лицом в пол", - рассказал парень.

А один из копов ударил подростка с колена в пах. Следующие три часа компания провела в Межмуниципальном отделе МВД России "Сакский". На всех крымчан надели наручники. Как рассказал Сервер, копы предлагали "подумать", хотя парень абсолютно не понимал, в чем их обвиняют. В ответ на молчание задержанного полицейские применили электрошокер, нанеся серию ударов, а затем пригрозили начать "пробивать".

"Пробивать означает, что он, можно сказать, подойдет ко мне с электрошокером сзади. Он несколько раз подносил электрошокер мне к паху, потом они втроем заломали меня", - рассказал крымчанин. - Сняли с меня штаны, трусы и просто включили электрошокер на расстоянии и вот чтоб я звук этот слышал. По половым органам не били, просто запугивали".

Электрошокером мальчика били в спину, бока, а один из "правоохранителей" еще и с кулака бил парня в челюсть. Более того, у задержанного отобрали всю наличку – около 750 грн. Затем крымчан обвинили в краже денег на автомойке, хотя подобного, по словам Сервера, не было. При этом, в отделении подростка заставили подписать документ о том, что физическая сила к нему не применялась. Крымчанин событие не скрывает, рассказал об этом в школе и написал заявление в Раздольненскую полицию.

В материале отмечается, что ранее отец мальчика был осужден за кражу, но задержанные не связывают это с произошедшим.

Ранее "Комментарии" писали, что в России по "крымским делам" удерживают не меньше 89 человек.


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Источник: https://ru.krymr.com/a/on-pervyi-nanes-mne-udar-elektroshokerom-policeiskie-izbili-nesovershennoletnrgo/30439707.html
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