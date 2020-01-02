В России по «крымским делам» удерживают не меньше 89 человек

Только по "крымским делам" в России удерживаются не меньше 89 человек. Об этом сообщила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.



Отмечается, что среди удерживаемых есть украинцы и крымские татары. В частности, Скрипник заявила, что среди этих людей не меньше 65 – это крымские татары, которых обвиняют в терроризме и удерживают за решеткой по "делу Хизб ут-Тахрир".Среди украинцев она назвала Олега Приходько, а также "украинских диверсантов". Кроме того, Ольга Скрипник обеспокоена тем, что в РФ нарушают права людей.

Ранее "Комментарии" писали, что 29 декабря состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что вопрос обсуждения нового обмена пленными начнется с января следующего года, а сам и состояться он может уже этой зимой.