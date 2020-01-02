В России по «крымским делам» удерживают не меньше 89 человек

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Только по "крымским делам" в России удерживаются не меньше 89 человек.
Об этом сообщила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга
Скрипник.
Отмечается, что среди удерживаемых есть украинцы и крымские
татары. В частности, Скрипник заявила, что среди этих людей не меньше 65 – это крымские
татары, которых обвиняют в терроризме и удерживают за решеткой по "делу Хизб
ут-Тахрир".Среди украинцев она назвала Олега Приходько, а также "украинских
диверсантов". Кроме того, Ольга Скрипник обеспокоена тем, что в РФ нарушают права
людей.
Ранее "Комментарии" писали, что 29
декабря состоялся долгожданный обмен
между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина
передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою
очередь, вернули домой 76 наших сограждан.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
сообщила, что вопрос обсуждения нового
обмена пленными начнется с января следующего года, а сам и состояться он
может уже этой зимой.
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