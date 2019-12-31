Названы сроки нового обмена пленными

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о том, что вопрос обсуждения нового обмена пленными начнется с января следующего года, а сам и состояться он можетуже этой зимой, пишет “Интерфакс-Украина”.

Она рассказала, что такое решение было принято во время телефонного разговора президента Украины и президента России, они договорились начать обсуждение незамедлительно.

По ее словам, не известно, сколько людей будут освобождены, но выразила надежду это этот вопрос решится быстро при условии технических возможностей.

“Речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся на территории нашей стороны” – отметила Мендель.

Напомним, власти самопровозглашенной "ЛНР" решили не отпускать домой тех, кого Киев передал в рамках обмена пленными. По словам руководства "Луганской народной республики", это сделано для того, чтобы проверить пленных на предмет возможной вербовки СБУ.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан



В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.

31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин поздравили друг друга по телефону с Новым годом, обсудили обмен пленными.



