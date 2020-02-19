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В Дрогобыче профессор педуниверситета повесился на рабочем месте

Профессор Дрогобычского государственного педагогического университета повесился в своем кабинете

сегодня, 10:59 501
Автор:

• Наталья Шевченко

В Дрогобыче профессор педуниверситета повесился на рабочем месте

В городе Дрогобыч Львовской области в собственном кабинете повесился 66-летний профессор Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко Богдан Винницкий, сообщает "ТСН". 

Мужчина оставил сразу две посмертные записки. В одной из них он говорит, что не может жить с сильными головными болями. 

Отмечается, что случай произошел в здании института физики, математики, экономики и инновационных технологий, который является структурным подразделением педуниверситета и размещен на улице Стрыйской в Дрогобыче. Богдан Винницкий проработал там 40 лет, хотя имел предложения по работе за границей. 



Он был доктором физико-математических наук, возглавлял кафедру математики, написал более сотни научных работ. 

Тело погибшего обнаружили сотрудники. Студентов в это время в институте не было из-за каникул.

Как сообщало издание "Комментарии", известная британская телеведущая Кэролайн Флэк, которая встречалась с принцем Гарри, покончила жизнь самоубийством. Женщину нашли мертвой в ее лондонской квартире.   В марте суд должен был вынести 41-летней Флэк приговор. Ее подозревали в нанесении телесных повреждений своему 27-летнему парню. Однако все обвинения девушка отрицала.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=gX7nZiN5Ttc&feature=emb_logo
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