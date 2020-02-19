Опасная находка в топливных баках: у новых Boeing нашли неисправность

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
В некоторых
самолетах компании Boeing 737 Max, которые ожидали отправления заказчикам на
складе, нашли посторонние предметы в топливных баках. Об этом со ссылкой на представителя
компании сообщает BBC.
Так, в Boeing рассказали о том, что во время техобслуживания персонал обнаружил остатки постороннего предмета, после чего началось внутреннее расследование и последовали оперативные меры в производственном процессе. Оказалось, что такая находка, которая не является деталью воздушного судна, может причинить немалый ущерб во время его эксплуатации.
После случившегося Федеральное авиационное управление США сообщило, что усиливает свой контроль за компанией на основе первичных отчетов инспекции. Тем временем в Boeing уверяют, задержек с вводом в эксплуатацию модели 737 Max не будет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости