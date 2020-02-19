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Опасная находка в топливных баках: у новых Boeing нашли неисправность

В самолетах компании Boeing 737 Max, которые ожидали отправления заказчикам, нашли посторонние предметы, которые могут причинить немалый ущерб во время полета

сегодня, 11:46 330
Автор:

• Елена Волкова

Опасная находка в топливных баках: у новых Boeing нашли неисправность

В некоторых самолетах компании Boeing 737 Max, которые ожидали отправления заказчикам на складе, нашли посторонние предметы в топливных баках. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает BBC.
Так, в Boeing  рассказали о том, что во время техобслуживания персонал обнаружил остатки постороннего предмета, после чего началось внутреннее расследование и последовали оперативные меры в производственном процессе. Оказалось, что такая находка, которая не является деталью воздушного судна, может причинить немалый ущерб во время его эксплуатации.
После случившегося Федеральное авиационное управление США сообщило, что усиливает свой контроль за компанией на основе первичных отчетов инспекции.  Тем временем в Boeing уверяют, задержек с вводом в эксплуатацию модели 737 Max не будет.

Ранее мы сообщали о том, что сборочная линия одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, прекратила строительство самого популярного самолета Boeing 737. Запрет на полеты Boeing 737 Max был наложен после двух смертельных аварий в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли все 346 человек на борту. Несмотря на то, что компания не могла поставлять самолеты заказчикам, производство не останавливалось – выпускались по 42 самолета в месяц. На сегодняшний день у компании есть около 400 готовых Boeing 737 Max, припаркованных в Вашингтоне и Техасе, и которые ожидают доставки авиакомпаниям по всему миру.


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Источник: https://comments.ua/
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