Сегодня ночью в Белой Церкви мужчина открыл хаотичную стрельбу по прохожим. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Как сообщили правоохранители, о звуках выстрелов им сообщил местный житель, и на место тут же отправились наряды полиции. Выяснилось, что мужчина – гражданин Белой Церкви – подъехал на своем авто и открыл огонь из пистолета по неизвестным людям. К счастью, в результате беспорядочной стрельбы никто не пострадал. Вскоре 36-летнего дебошира задержали: оказалось, что палить с пистолета он начал в состоянии алкогольного опьянения. Во время обыска у стрелка нашли пистолет и гильзы. Полиция открыла по данному факту производство по статье "Хулиганство".

Напомним, на днях на Голосеевском проспекте Киева были слышны звуки выстрелов: неизвестный устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих. На место тут же отправились несколько нарядов патрульных, которые по горячим следам вышли на след стрелка – 38-летнего местного жителя. У мужчины изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а его самого забрали в райуправление полиции для дальнейших объяснений.

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