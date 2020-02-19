В Одессе копа обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы

В Сети появилась информация о том, что одесский правоохранитель изнасиловал школьницу. Как рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, они уже начали служебное расследование и отстранили полицейского от работы, а также передали информацию в Госбюро расследований.

Тем временем, согласно источникам в правоохранительных органах, стали известны подробности возможного изнасилования несовершеннолетней копом. Как сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на источники, 11-классница числилась в розыске как без вести пропавшая. Полицейский якобы узнал девушку на улице, после чего версии школьницы и оперативника расходятся. Школьница говорит, что коп посадил ее в авто, отвез к себе и изнасиловал. Однако так ли это на самом деле, правоохранителям нужно будет установить, ведь девушка была из неблагополучной семьи, а оперативник – молодой парень, который зарекомендовал себя как хороший сотрудник. Эксперты говорят о том, что доказательств вины полицейского пока нет. Продолжается расследование.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", консула Украины в Молдове обвинили в изнасиловании 17-летней девушки. По информации издания "СП", украинца, а также еще одного мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Второго подозреваемого задержали сроком на трое суток, в то время как консула арестовать не могут в связи с дипломатической неприкосновенностью.





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