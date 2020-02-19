Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Одесские активисты провели пикет с требованиями к Максиму Вихору
НОВОСТИ Все новости

Одесские активисты провели пикет с требованиями к Максиму Вихору

Митинг под стенами областной прокуратуры за отставку Виталия Заперченко собрал более двух десятков человек

сегодня, 21:51 161
Автор:

• Комментарии

Одесские активисты провели пикет с требованиями к Максиму Вихору

Сегодня в Одессе под зданием прокуратуры прошел митинг с участием активистов, требующих у  прокурора Одесской  области Максима Вихора отправить в отставку своего зама Виталия Заперченко.

Как отметил один из организаторов общественного движения Андрей Грушецки, Виталий Заперченко – участник ДТП со смертельным исходом. В связи с этим активисты задаются вопросом, как он может заниматься прокурорской деятельностью на региональном уровне. Однако, кроме этого активисты  обвиняют  Заперченко в целом ряде коррупционных историй, в которых он был замечен, занимая должность прокурора в Коминтерновском районе Одесской области.

Митингующие пришли под стены прокуратуры с плакатами, где написали о чиновнике нелестные слова и прямо обвинили в воровстве. Пикет носил мирный характер, однако его участники пригрозили переходить к более радикальным мерам, если прокуратура Одесской области и Офис генпрокурора будет игнорировать законные требования общественности по увольнению  госслужащего.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главой Гоструда может стать человек не с самой блистательной карьерой за плечами.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...