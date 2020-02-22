В Киевской области пациентка устроила скандал из-за отказа врача говорить на украинском

В городе Вишневое Киевской области местная жительница устроила скандал после того, как врач-педиатр городской больницы отказалась разговаривать с ней на украинском языке, сообщает "СТБ.

По словам женщины, во время приема она несколько раз просила медработника говорить на украинском языке.





Женщина обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава Украины. При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: "А вы что, русского не понимаете?"



Заместитель директора медучреждения вскоре провел с врачом беседу, и отметила, что механизмов "переучить" педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.



Пациента не собирается это так оставлять, она намерена подать на медика в суд.

Как сообщало издание "Комментарии", украинский язык вошел в рейтинг самыхпопулярных языков в мире. Он находится на 44 месте в списке. На украинском языке говорят около 33 млн 082 человек.

Специалисты отмечают, что популярность языка зависит от полезности его использования и географического расположения, также они отметили, что индоевропейские языки очень распространены во всем мире. На языках этой группы говорят более трех миллиардов людей.

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