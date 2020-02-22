Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Киевской области пациентка устроила скандал из-за отказа врача говорить на украинском
НОВОСТИ Все новости

В Киевской области пациентка устроила скандал из-за отказа врача говорить на украинском

Пациенска попросила врача говорить на украинском языке,однако медик продолжал разговаривать на русском

сегодня, 14:59
Автор:

• Наталья Шевченко

В Киевской области пациентка устроила скандал из-за отказа врача говорить на украинском

В городе Вишневое Киевской области местная жительница устроила скандал после того, как врач-педиатр городской больницы отказалась разговаривать с ней на украинском языке, сообщает "СТБ.
По словам женщины, во время приема она несколько раз просила медработника говорить на украинском языке.



Женщина обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава Украины. При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: "А вы что, русского не понимаете?"

Заместитель директора медучреждения вскоре провел с врачом беседу, и отметила, что механизмов "переучить" педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.

Пациента не собирается это так оставлять, она намерена подать на медика в суд. 

Как сообщало издание "Комментарии", украинский язык вошел в рейтинг самыхпопулярных языков в мире. Он находится на 44 месте в списке. На украинском языке говорят около 33 млн 082 человек.

Специалисты отмечают, что популярность языка зависит от полезности его использования и географического расположения, также они отметили, что индоевропейские языки очень распространены во всем мире. На языках этой группы говорят более трех миллиардов людей. 

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...