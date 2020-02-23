"Титушки" из Новых Санжар сняли видео из-за угроз в свой адрес

Трое парней, которых в социальных сетях назвали "титушками" и участниками проплаченных провокаций в Новых Санжарах, разгоревшихся накануне, опубликовали видеоролик, где заявили, что сами стали жертвами непроверенной информации. Их обращение опубликовано на платформе YouTube "Полтавское ТВ".

"Мы родом из Новых Санжар, а никакие не титушки. На месте протестов оказались волей случая, остановились там из любопытства, а наши фотографии опубликовали в Facebook и теперь льют на нас грязь и шлют угрозы", - указывают герои видео.

Так, парни представляются Дмитрием Зозулей, Александром Паньковым и Максимом Корниенко, которые в тот злосчастный день приносили митингующим пирожки в количестве 30-ти штук из местной вареничной.

"Мы случайно попали в кадр, отчего и стали жертвами спекуляций. А я патриот своей страны, я воевал в АТО и люблю свой город, в котором родился и вырос. Не распространяйте это видео, которое является клеветой в наш адрес", - призывает Максим Корниенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о фактах подстрекательства людей к панике и протестам против размещения эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах.

"Да, у определенных людей была истерика. У кого-то был испуг, у кого-то был страх, а страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. Имею ввиду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы", - отметил глава МВД в студии политического шоу Савика Шустера.



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