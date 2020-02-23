Нетрезвый полицейский устроил ДТП в Одесской области: подробности

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В Одесской области инспектор
полиции охраны совершил смертельное ДТП, сообщается на сайте Государственного
бюро расследований.
Так, авария произошла в
одном из сел Белгород-Днестровского района вчера, около 17:00. Инспектор физической
безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны Одесской области
ехал на мотоцикле МТ-11, но не справился с управлением, из-за чего байк
перевернулся. Пассажир погиб, а водитель отделался травмами. Сообщается, что полицейский
находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови зафиксировали 2,03
промилле спиртного. Такое количество алкоголя превышает норму - она составляет
0,2 промилле – более, чем в 10 раз.
Задержанному грозит
наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, а также возможен запрет
на вождение в течении 3 лет. Сейчас решается вопрос об избрании "законопослушному"
полицейскому меры пресечения.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в России в ДТП погибли украинцы, ехавшие на заработки. Так, из-за
столкновения микроавтобуса и грузовика под Воронежем скончались трое человек.
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