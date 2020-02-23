Нетрезвый полицейский устроил ДТП в Одесской области: подробности

В Одесской области инспектор полиции охраны совершил смертельное ДТП, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Так, авария произошла в одном из сел Белгород-Днестровского района вчера, около 17:00. Инспектор физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны Одесской области ехал на мотоцикле МТ-11, но не справился с управлением, из-за чего байк перевернулся. Пассажир погиб, а водитель отделался травмами. Сообщается, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови зафиксировали 2,03 промилле спиртного. Такое количество алкоголя превышает норму - она составляет 0,2 промилле – более, чем в 10 раз.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, а также возможен запрет на вождение в течении 3 лет. Сейчас решается вопрос об избрании "законопослушному" полицейскому меры пресечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России в ДТП погибли украинцы, ехавшие на заработки. Так, из-за столкновения микроавтобуса и грузовика под Воронежем скончались трое человек.

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