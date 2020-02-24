Шторм в Киеве: затопленные улицы и “гейзер” для авто (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Украине весь день будет дождливо, а спасатели говорят о штормовом предупреждении. Уже утром начавшийся в столице ливень обличил все недочеты ливневок и канализации. Как передают пользователи соцсетей, в некоторых районах произошли затопления, из-за чего образовались тянучки в движении авто.

Так, как сообщают на странице "Киев оперативный" в Facebook, полностью затоплена улица Владимира Брожко. А близ станции "Сырец" прямо у дороги образовался "гейзер" из сточных вод. Как пишут местные жители, такое происходит часто, когда осадки превышают норму.









Как ранее сообщали “Комментарии”, сегодня на всей территории Украины будут дожди, в некоторых регионах – с мокрым снегом. Об этом передают в гидрометцентре. Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого сегодня составят до 22 метров в секунду. По шкале Бофорта такой показатель квалифицирован как шторм, поэтому спасатели призывают сегодня быть более осмотрительными. Уже послезавтра в Украине значительно потеплеет: в среднем, температура будет около 10 градусов тепла.





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