“Вы детей травите”: в Мелитополе люди в балаклавах силой накормили чиновника маргарином (ВИДЕО)

В Запорожской области, в городе Мелитополь, произошел инцидент в управлении образования. Активисты вошли в кабинет к начальнику этого департамента Игорю Елисееву и насильно накормили его маргарином, после чего опубликовали видео в YouTube.

Активисты говорят, что с жалобой к ним пришли родители детей, якобы отравившихся маслом в детском саду. На руках у активистов было заключение экспертов о том, что так называемое масло содержит 100% немолочных жиров. Таким образом, по словам общественников, малышей кормили не сливочным маслом, а маргарином.

“Вы обещали разобраться в этой ситуации, вы детей травите”, - сетовали местные активисты.

Чиновник заявил, что отправил в детский сад комиссию для дальнейшего разбирательства, однако активисты заверили, что “не было сделано ничего”.

“Мы опечатали все масло или, назовем его “этот продукт”. Все данные в прокуратуре, следственные органы этим занимаются. Я попросил, чтобы открыли уголовное производство. Я попросил зампрокурора лично, чтобы...”, - на этом чиновника прервали неизвестные люди в балаклавах, которые силой накормили Елисеева маргарином, при этом схватив чиновника за руки и измазав ему все лицо.

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