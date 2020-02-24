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“Вы детей травите”: в Мелитополе люди в балаклавах силой накормили чиновника маргарином (ВИДЕО)

В Мелитополе активисты, возмутившись питанием в детском саду и отсутствием там масла, напали на начальника управления образования и накормили его маргарином

сегодня, 11:30 546
Автор:

• Елена Волкова

“Вы детей травите”: в Мелитополе люди в балаклавах силой накормили чиновника маргарином (ВИДЕО)

В Запорожской области, в городе Мелитополь, произошел инцидент в управлении образования. Активисты вошли в кабинет к начальнику этого департамента Игорю Елисееву и насильно накормили его маргарином, после чего опубликовали видео в YouTube.

Активисты говорят, что с жалобой к ним пришли родители детей, якобы отравившихся маслом в детском саду. На руках у активистов было заключение экспертов о том, что так называемое масло содержит 100% немолочных жиров. Таким образом, по словам общественников, малышей кормили не сливочным маслом, а маргарином. 

“Вы обещали разобраться в этой ситуации, вы детей травите”, - сетовали местные активисты.

Чиновник заявил, что отправил в детский сад комиссию для дальнейшего разбирательства, однако активисты заверили, что “не было сделано ничего”. 

“Мы опечатали все масло или, назовем его “этот продукт”. Все данные в прокуратуре, следственные органы этим занимаются. Я попросил, чтобы открыли уголовное производство. Я попросил зампрокурора лично, чтобы...”, - на этом чиновника прервали неизвестные люди в балаклавах, которые силой накормили Елисеева маргарином, при этом схватив чиновника за руки и измазав ему все лицо.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YZPzw_wNwE0#action=share
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