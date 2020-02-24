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Шатающаяся журналистка телеканала "UA:Перший" удивила украинцев своим поведением

Журналистка телеканала UA:Перший замечена не в адекватном состоянии

сегодня, 11:49 752
Автор:

• Наталья Шевченко

Шатающаяся журналистка телеканала "UA:Перший" удивила украинцев своим поведением

На камеру попало странное поведение журналистки телеканала "UA:Перший" в момент проведения Национального отбора на песенном конкурсе "Евровидение". На видео, девушка, которая ели стоит на ногах и не контролирует свою мимику просит Карена "включить ее пораньше".

 После этого в сетях началось бурное обсуждение поведение представительницы СМИ.   

Как сообщало издание "Комментарии",  1 января белорусская журналистка телеканала "СТВ" Елена Козлова вела прямой эфир, который был посвящен "забегу трезвости" и открытию горнолыжной трассы "Солнечная долина" в состоянии алкогольного опьянения. 


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Источник: https://comments.ua
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