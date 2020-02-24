Шатающаяся журналистка телеканала "UA:Перший" удивила украинцев своим поведением

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На камеру попало странное поведение журналистки телеканала "UA:Перший" в момент проведения Национального отбора на песенном конкурсе "Евровидение". На видео, девушка, которая ели стоит на ногах и не контролирует свою мимику просит Карена "включить ее пораньше".
После этого в сетях
началось бурное обсуждение поведение представительницы СМИ.
Как сообщало издание "Комментарии", 1 января белорусская журналистка телеканала "СТВ" Елена Козлова вела прямой эфир, который был посвящен "забегу трезвости" и открытию горнолыжной трассы "Солнечная долина" в состоянии алкогольного опьянения.
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