В Черновицкой области "травят" семью, которая вернулась из Китая после лечения ребенка, - СМИ

Травле по возвращению из Китая подверглись не только более 70 украинцев и иностранцев, которых эвакуировали спецрейсом из Уханя в минувший четверг. В селе Долиняны в Черновицкой области местные жители заставили изолироваться семью с маленьким ребенком, который находился в КНР на лечении и вернулся домой. Об этом сообщает “ТСН”.

Согласно сюжету, в Китае Галина Думанская и ее 4-летний сын Назар, которому медики поставили диагноз ДЦП, находились на ежегодной реабилитации. На наличие коронавируса и Галину, и малыша проверили по четыре раза, и все результаты оказались отрицательными. Мама с сыном вернулись домой, но односельчане устроили настоящую травлю.

Галина говорит, что не выходит из дома уже две недели, а когда медики в спецкостюмах приехали во двор для очередного забора крови, травля усилилась. Причем, коснулось это не только Галину и Назара, но и старшую дочь, которая не была в Китае. К слову, сегодня карантин для Думанских должен завершиться по истечению двух недель. Но, по словам Галины, староста села якобы не позволила после завершения срока изоляции выходить на улицу, увеличив карантин до 40 дней.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня эвакуированных из-за разбушевавшегося в Ухане коронавируса украинцев и иностранных граждан посетила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Как рассказала “Комментариям” жительница Кривого Рога Алина Лазоренко, которая с четверга пребывает в изоляции в санатории МВД “Новые Санжары”, Скалецкая была в полном “обмундировании”: в маске и спецкостюме - таком же, как у медиков, которые сопровождали их на борту самолета. Однако это наших “уханьцев” ничуть не смутило.



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