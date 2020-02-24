Будни наших "уханьцев" в Новых Санжарах: письма с извинениями, анализы и Скалецкая в гостях (ФОТО)

Сегодня эвакуированных из-за разбушевавшегося в Ухане коронавируса украинцев и иностранных граждан посетила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Как рассказала “Комментариям” жительница Кривого Рога Алина Лазоренко, которая с четверга пребывает в изоляции в санатории МВД “Новые Санжары”, Скалецкая была в полном “обмундировании”: в маске и спецкостюме - таком же, как у медиков, которые сопровождали их на борту самолета. Однако это наших “уханьцев” ничуть не смутило.

“Мы знаем, что Зоряна Скалецкая проживает в таких же условиях, как и мы, но в другом корпусе. Она зашла к нам в комнату и узнала у нас, как здоровье, есть ли какие-то жалобы на быт или предпочтения. Но нас все устраивает, условия хорошие, питание тоже, - рассказывает нам Алина. - Кормят, кстати, очень разнообразно: котлеты, отбивные, рыба, каши, пюре, булочки, йогурты, фрукты, шоколад… Мы не голодаем”.

После митинга в день приезда “уханьцев”, когда так называемые жители Новых Санжар забросали автобусы с прибывшими людьми камнями, люди в обсервации продолжают получать письма с извинениями и словами поддержки от небезразличных украинцев. Волонтеры передают книги, пазлы и настольные игры, чтобы эти две недели пролетели быстрее.

“Раньше мы предпочитали оставаться в своих комнатах, вчера же выбрались к другим ребятам, чтобы сыграть в игру”, - говорит Алина.

По ее словам, недавно медики взяли у них мазки на возможное наличие вирусов в носу, однако все чувствуют себя замечательно.

Как ранее сообщали "Комментарии", главная тема четверга – эвакуация 48 украинцев , которым удалось покинуть опасный Ухань и вернуться на родину, а также 27 иностранцев.

Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напомнила боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.

Фото: А. Лазоренко





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