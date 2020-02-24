Одессу накрыла стихия: падают деревья, сносит крыши, уже есть жертвы

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Сегодня, 24 февраля, одесситы и жители близлежащих регионов могут наблюдать едва ли не стихийное бедствие в виде шквального ветра, который пришел на смену моросящему ночи дождю. В социальных сетях пользователи публикуют фотографии и видеокадры разрушительных последствий для городских улиц. А тем, кому не повезло, не могут и этого: ряд сел уже обесточены в связи с ураганом, который носит популярное женское имя "Юлия".
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