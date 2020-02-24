Одессу накрыла стихия: падают деревья, сносит крыши, уже есть жертвы





Впрочем, к этому времени очевидцы и сотрудники полиции сообщили и вовсе трагическое известие: в самом центре Одессы на женщину упал обломившееся дерево, в результате чего она погибла еще до приезда "скорой".











Шокирующий видеофакт о силе стихии опубликовала и школьница из Ананьевского района, которая успела заснять снос крыши с районного Дома культуры. (Осторожно, в видео присутствует обсценная лексика).





Полиция и служба спасения "101" в Одесской области настоятельно призывают жителей Одесского и близлежащих регионов не покидать дома без острой необходимости, соблюдать правила безопасности, обходя места рядом с высокими деревьями, рекламными конструкциями, не ходить под балконами. Машины старайтесь парковать также на открытой территории. По сообщениям метеорологов, ураган "Юлия" продлится до самой ночи.



















