Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 24.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Одессу накрыла стихия: падают деревья, сносит крыши, уже есть жертвы
НОВОСТИ Все новости

Одессу накрыла стихия: падают деревья, сносит крыши, уже есть жертвы

Сильный ураган "Юлия" в Одессе привел к обесточиванию сел, поломке рекламных щитов, погрому автомобилей

сегодня, 16:43
Автор:

• Екатерина Белоброва

Одессу накрыла стихия: падают деревья, сносит крыши, уже есть жертвы

Сегодня, 24 февраля, одесситы и жители близлежащих регионов могут наблюдать едва ли не стихийное бедствие в виде шквального ветра, который пришел на смену моросящему  ночи дождю. В социальных сетях пользователи публикуют фотографии и видеокадры разрушительных последствий для городских улиц. А тем, кому не повезло, не могут и этого: ряд сел уже обесточены в связи с ураганом, который носит популярное женское имя "Юлия".


Впрочем, к этому времени очевидцы и сотрудники полиции сообщили и вовсе трагическое известие: в самом центре Одессы на женщину упал обломившееся дерево, в результате чего она погибла еще до приезда "скорой".

96VEHjBvvA4rekrarIrMIWfcD.jpg


Шокирующий видеофакт о силе стихии опубликовала и школьница из Ананьевского района, которая успела заснять снос крыши с районного Дома культуры. (Осторожно, в видео присутствует обсценная лексика).


Полиция и служба спасения "101"  в Одесской области настоятельно призывают жителей Одесского и близлежащих регионов не покидать дома без острой необходимости, соблюдать правила безопасности, обходя места рядом с высокими деревьями, рекламными конструкциями, не ходить под балконами. Машины старайтесь парковать также на открытой территории. По сообщениям метеорологов, ураган "Юлия" продлится до самой ночи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Николаеве из-за урагана "Юлия" снесло понтонную переправу








Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...