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Видеофакт: пешеходный мост в Николаеве «сдуло» ветром

Момент, как от берега отрывается часть моста в Николаеве через реку Ингул, попал на видео

сегодня, 16:50
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: пешеходный мост в Николаеве «сдуло» ветром

Сегодня непогода бушует сразу в нескольких областях Украины. Так, сильный ветер в Николаеве буквально сдул пешеходный мост. Об этом пишут местные медиа, видео обрушения опубликовано в сети.


Сообщается, что обвалилась одна секция пешеходного понтонного моста через реку Ингул, которая вплотную примыкала к берегу. Теперь пройти пешком по мосту с Нижнего БАМа в сторону парка "Победа" не получится. Добавим, что в регионе порывы ветра могут достигать до 29 м в секунду. Вероятно, что из-за шквального ветра металлическая конструкция моста не выдержала, отделилась от бетонной части со стороны набережной и рухнула в воду. Отметим, что часть моста уже оградили лентой. Службы на месте инцидента работают над устранением неполадок.


Областная ГСЧС сообщает жителям Николаева и региона о штормовом предупреждении, в частности, акцентируют внимание на угрозах для жизни и здоровья из-за частых случаев падения деревьев.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сегодня в Украине отмечается ухудшение погоды: в Киеве полностью затоплена улица Владимира Брожко, а близ станции "Сырец" прямо у дороги образовался "гейзер" из сточных вод.


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