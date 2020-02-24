Фрейлина "королевы наук": в США умерла старейший математик NASA

Сегодня, 24 февраля, на 101-м году жизни скончалась старейший математик космических программ NASA Кэтрин Джонсон, которая рассчитывала траекторию полета для "Аполлон-11", "Меркурий", пути возврата орбитальных полетов и принимала участие в разработке марсианской программы США. Трагическое известие сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на космическое агентство.

"NASA глубоко опечалено потерей, мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Кэтрин Джонсон. Она помогла нашей стране расширить границы космоса". - указано в некрологе.

Кэтрин Джонсон родилась 1918 году. В 1937 году она была одной из трех первых темнокожих студентов, которые начали учебу в университете Западной Вирджинии. С 1953 года Джонсон начала работать в NASA и внесла значительный вклад в аэронавтику и ранние космические программы США.

В частности, Джонсон рассчитала траектории, стартовые окна и пути возврата для полетов космических кораблей "Меркурий" и "Аполлон". Также она производила расчеты для марсианской программы США.

В 2015 году она была награждена Президентской медалью свободы, а затем включена в серию BBC 100 Women.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский инженер, пытавшийся доказать, что Земля - плоское небесное тело, разбился на ракете, который самостоятельно сконструировал.









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