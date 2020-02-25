В Одесской области горит национальный природный парк

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Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени.
Отмечается, что северный ветер раздувает огонь вдоль лимана.
Напомним, на причале озера Гантерсвилль на реке Теннесси, штат Алабама, США произошел пожар: горели пришвартованные там лодки. Инцидент произошел ночью в понедельник. Огонь уничтожил около 35 лодок, находившихся на крытой лодочной пристани. Некоторые из лодок утонули, а другие – уплыли до прибытия спасателей. Сообщается, что по меньшей мере 8 человек погибли, а еще семеро – смогли отплыть на безопасное расстояние или были спасены неподалеку от пристани. Всем им оказана помощь медиков, пострадавшие получили легкие травмы и переохлаждение.
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