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В США пожар на причале озера унес жизни восьмерых человек

На крытой пристани в штате Алабама ночью загорелось около 35 лодок

сегодня, 08:35
Автор:

• Таисия Ерохина

На причале озера Гантерсвилль на реке Теннесси, штат Алабама, США произошел пожар: горели пришвартованные там лодки. Об этом информирует СNN.

Инцидент произошел ночью в понедельник. Огонь уничтожил около 35 лодок, находившихся на крытой лодочной пристани. Некоторые из лодок утонули, а другие – уплыли до прибытия спасателей. Сообщается, что по меньшей мере 8 человек погибли, а еще семеро – смогли отплыть на безопасное расстояние или были спасены примерно в 100 милях от пристани. Всем им оказана помощь медиков, пострадавшие получили легкие травмы и переохлаждение.

Отметим, что спасатели продолжают осмотр территории, чтобы убедиться в том, что все жертвы найдены. По какой причине произошел ночной пожар, пока что неизвестно.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венесуэле масштабный пожар на плантации унес жизни 12 человек. Так, на севере страны загорелось тростниковое поле. По последним данным спасателей, погибло 12 человек, а еще 13 – получили ожоги разной степени. Среди тех, кто пребывает в больнице, трое серьезно раненых детей.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/27/us/alabama-boat-fire/index.html
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