В США пожар на причале озера унес жизни восьмерых человек

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На причале озера Гантерсвилль на реке Теннесси, штат Алабама, США произошел пожар: горели пришвартованные там лодки. Об этом информирует СNN.
Инцидент
произошел ночью в понедельник. Огонь уничтожил около 35 лодок, находившихся на
крытой лодочной пристани. Некоторые из лодок утонули, а другие – уплыли до
прибытия спасателей. Сообщается, что по меньшей мере 8 человек погибли, а
еще семеро – смогли отплыть на безопасное расстояние или были спасены примерно
в 100 милях от пристани. Всем им оказана помощь медиков, пострадавшие получили
легкие травмы и переохлаждение.
Отметим, что спасатели продолжают осмотр территории, чтобы убедиться в том, что все жертвы найдены. По какой причине произошел ночной пожар, пока что неизвестно.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что в
Венесуэле масштабный пожар на плантации унес жизни 12 человек. Так, на севере страны
загорелось тростниковое поле. По последним данным спасателей, погибло 12
человек, а еще 13 – получили ожоги разной степени. Среди тех, кто пребывает в
больнице, трое серьезно раненых детей.
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