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На военном полигоне Широкий Лан ураган снес палаточный городок ВСУ

Непогода в Николаевской области снесла жилье военных

сегодня, 07:58
Автор:

• Наталья Шевченко

На военном полигоне Широкий Лан ураган снес палаточный городок ВСУ

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка. Об этом сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.

 Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.

"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.




Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.


Как сообщало издание "Комментарии", 24 февраля, одесситы и жители близлежащих регионов могут наблюдать едва ли не стихийное бедствие в виде шквального ветра, который пришел на смену моросящему ночи дождю. В социальных сетях пользователи публикуют фотографии и видеокадры разрушительных последствий для городских улиц. А тем, кому не повезло, не могут и этого: ряд сел уже обесточены в связи с ураганом, который носит популярное женское имя "Юлия".


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Источник: https://comments.ua/
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