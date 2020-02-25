На военном полигоне Широкий Лан ураган снес палаточный городок ВСУ

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка. Об этом сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.



Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.



"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.















Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.





Как сообщало издание "Комментарии", 24 февраля, одесситы и жители близлежащих регионов могут наблюдать едва ли не стихийное бедствие в виде шквального ветра, который пришел на смену моросящему ночи дождю. В социальных сетях пользователи публикуют фотографии и видеокадры разрушительных последствий для городских улиц. А тем, кому не повезло, не могут и этого: ряд сел уже обесточены в связи с ураганом, который носит популярное женское имя "Юлия".

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