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У жителя Закарпатья подозрение на коронавирус

Житель Закарпатья контактировал с гражданином Китая

сегодня, 10:33
Автор:

• Наталья Шевченко

У жителя Закарпатья подозрение на коронавирус

В Закарпатской области местного жителя, который контактировал с гражданином Китая, госпитализировали в областную инфекционною больницу с повышенной температурой, сообщает Mukachevo.net.

Оказалось, что заболевший 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Венгрии.

После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Вскоре выяснилось, что заболевший мужчина работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй – эпицентра коронавируса – и месяц назад вернулся оттуда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италию охватила паника после того, как в результате коронавируса скончались трое человек.

Итальянцы скупили не только продукты, а буквально все подряд. На полках остались единичные позиции товаров. Покупали чаще всего то, что имеет длительный срок хранения.

Также из-за информации о коронавирусе, модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.



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Источник: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/951110
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