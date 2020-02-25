У жителя Закарпатья подозрение на коронавирус

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В Закарпатской области местного жителя, который
контактировал с гражданином Китая, госпитализировали в областную инфекционною
больницу с повышенной температурой, сообщает Mukachevo.net.
Оказалось, что заболевший 21 день назад он контактировал с
гражданином Китая в Венгрии.
После того, как больной обратился к медикам, в Берегово была
созвана противоэпидемическая комиссия и принято решение госпитализировать
мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.
Вскоре выяснилось, что заболевший мужчина работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй – эпицентра коронавируса – и месяц назад вернулся оттуда.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италию охватила паника после того, как в результате коронавируса скончались трое человек.
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