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С 1 марта на Донбассе все КПВВ перейдут на весенний график работы

На Донбассе изменится время пропуска на КПВВ

сегодня, 11:21
Автор:

• Наталья Шевченко

С 1 марта на Донбассе все КПВВ перейдут на весенний график работы

С 1 марта 2020 года, решением Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, при котором устанавливается новый график пропускных операций. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

Как сообщало издание "Комментарии", 29 октября довольно неожиданно началось разведение сил и средств на Донбассе в районе Золотого (Луганская область), эксперты дали свои оценки. Штаб ООС 1 ноября сообщил об окончании разведения сил и средств в районе Золотого-4 Луганской области.

17 января во время переговоров в Минске украинская и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе. Согласовать удалось только один участок. Киев настаивал на разведении войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской и в районе КПВВ "Гнутово".  Россия заявила, что этими точками должны стать районы населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино. В результате переговоров согласовать удалось только одну точку – КПВВ "Гнутово".


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Источник: https://comments.ua
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