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В Киеве эвакуатор увез автомобиль, в салоне которого находились дети

Инспектор по парковке принял решение эвакуировать полностью тонированный автомобиль, не зная, что на заднем сидении дети

сегодня, 12:50
Автор:

• Елена Волкова

В Киеве эвакуатор увез автомобиль, в салоне которого находились дети

Вчера в Киеве эвакуатор погрузил и увез BMW, на заднем сидении которого находились дети. Об этом сообщает столичная “Инспекция по парковке” на своей официальной странице в “Фейсбук”. 

По информации парковщиков, они приняли решение эвакуировать полностью тонированный автомобиль, водитель которого нарушил правила. Вскоре выяснилось, что в салоне пребывают дети. Водитель сразу же вызвал патрульных, эвакуатор догнали, остановили и выпустили ребят, после чего в отношении владельца авто выписали постановление. 

Инспекторы после случившегося призывают родителей не оставлять малышей одних в салоне авто, что в разы хуже неправильной парковки. Напомним, в Канаде произошло самое массовое в мире ДТП. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Монреаля, на днях на трассе столкнулись более сотни автомобилей, в результате чего в больнице оказались около 90 человек.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=696585744421431&id=436074770472531
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