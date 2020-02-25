В Киеве эвакуатор увез автомобиль, в салоне которого находились дети

Вчера в Киеве эвакуатор погрузил и увез BMW, на заднем сидении которого находились дети. Об этом сообщает столичная “Инспекция по парковке” на своей официальной странице в “Фейсбук”.

По информации парковщиков, они приняли решение эвакуировать полностью тонированный автомобиль, водитель которого нарушил правила. Вскоре выяснилось, что в салоне пребывают дети. Водитель сразу же вызвал патрульных, эвакуатор догнали, остановили и выпустили ребят, после чего в отношении владельца авто выписали постановление.

Инспекторы после случившегося призывают родителей не оставлять малышей одних в салоне авто, что в разы хуже неправильной парковки. Напомним, в Канаде произошло самое массовое в мире ДТП. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Монреаля, на днях на трассе столкнулись более сотни автомобилей, в результате чего в больнице оказались около 90 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!