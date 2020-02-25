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Пьяный маршрутчик протаранил троллейбус в Николаеве

Пьяный водитель маршрутки въехал в троллейбус прямо на остановке. В его крови выявили 3.10 промилле алкоголя

сегодня, 13:13
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пьяный маршрутчик протаранил троллейбус в Николаеве

Сегодня, около 8 утра, на одной из конечных остановок общественного транспорта в Николаеве произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса. В крови водителя маршрутки обнаружили алкоголь, сообщает прес-служба патрульной полиции Николаевской области.

По сведениям правоохранителей, в момент аварии водитель еще не успел взять пассажиров и маршрутка была пустая. Он попытался сдать назад, но не рассчитал расстояния и протаранил троллейбус, который стоял неподалеку.

В результате происшествия, никто не пострадал. Досталось лишь троллейбусу: у него несколько царапин на корпусе и разбито стекло.

Полицейские, которые приехали на место происшествия сразу заподозрили неладное. Они предложили виновнику ДТП пройти тест на алкоголь. Тут то и выяснилось, что маршрутчик изрядно пьян: уровень алкоголя в его крови составил 3.10 промилле.

Водителя от управления транспортным средством полицейские отстранили и составили два админпротокола: за вождение в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст. 130 КУоАП) и повреждение транспортного средства (ст. 124 КуоАП)

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том что в Польще пьяный украинец хотел припарковаться и разгромил 8 машин.

Фото: Патрульна поліція Миколаївської області


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Источник: https://www.facebook.com/mykolaivpolice/?__xts__[0]=68.ARBUmneTPDtufudh8rLd15X8k1msw3soJVN0bZoe593vDkz0HwXun8RmUU3z-bQQ4SBhOcjPeS1J8XM9wqD_TKN1IQNjtp5OW978U76sM0waHYrtcCTACShD5HFgJ-Zb1eS0ZDrEA20lQ_ruiTy0uRaaGjS0a4PMS8HOwqgVvKM3c0a-aBHlHjxflMGsWFSCaOQHeiD8
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