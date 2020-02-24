В Польше пьяный украинец хотел припарковаться и разгромил 8 машин

В Катовице, Польша, "отличился" украинец: в нетрезвом виде он повредил восемь автомобилей, припаркованных у дороги в центре города. Об этом информирует TVP.PL.

Так, "крушителя" машин полиция задержала в минувшую субботу. В организме мужчины обнаружили более 2 промилле алкоголя. Сообщается, что 52-летний гражданин Украины проживает в Силезии. Стоит добавить, что при инциденте никто не пострадал.

А вот украинец был наказан сразу несколькими способами: его лишили водительских прав, выписали большой штраф и приговорили к тюремному заключению сроком до двух лет. Кроме того, из-за парковки "под мухой" мужчина обязан оплатить ремонт поврежденных авто, поскольку страховщик в подобном случае не покрывает расходы.

Напомним, в Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольше.

Ранее портал "Комментарии" в рамках спецпроекта "Жизнь в Европе" рассказал о жизни украинцев, переехавших в Варшаву, Вроцлав и Краков. У каждого из них — своя работа, условия жизни, цели и местами совершенно противоположные взгляды на жизнь в Польше.

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