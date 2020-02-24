Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 24.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа В Польше пьяный украинец хотел припарковаться и разгромил 8 машин
НОВОСТИ Все новости

В Польше пьяный украинец хотел припарковаться и разгромил 8 машин

Украинец из-за вождения в пьяном виде в Польше лишился прав, получил штраф и тюремный срок

сегодня, 09:40
Автор:

• Таисия Ерохина

В Польше пьяный украинец хотел припарковаться и разгромил 8 машин

В Катовице, Польша, "отличился" украинец: в нетрезвом виде он повредил восемь автомобилей, припаркованных у дороги в центре города. Об этом информирует TVP.PL.

Так, "крушителя" машин полиция задержала в минувшую субботу. В организме мужчины обнаружили более 2 промилле алкоголя. Сообщается, что 52-летний гражданин Украины проживает в Силезии. Стоит добавить, что при инциденте никто не пострадал.

А вот украинец был наказан сразу несколькими способами: его лишили водительских прав, выписали большой штраф и приговорили к тюремному заключению сроком до двух лет. Кроме того, из-за парковки "под мухой" мужчина обязан оплатить ремонт поврежденных авто, поскольку страховщик в подобном случае не покрывает расходы.

Напомним, в Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольше.

Ранее портал "Комментарии" в рамках спецпроекта "Жизнь в Европе" рассказал о жизни украинцев, переехавших в Варшаву, Вроцлав и Краков. У каждого из них — своя работа, условия жизни, цели и местами совершенно противоположные взгляды на жизнь в Польше.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://katowice.tvp.pl/46783792/pijany-ukrainiec-uszkodzil-osiem-aut
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...