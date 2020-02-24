В Польше пьяный украинец хотел припарковаться и разгромил 8 машин

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В Катовице, Польша,
"отличился" украинец: в нетрезвом виде он повредил восемь автомобилей,
припаркованных у дороги в центре города. Об этом информирует TVP.PL.
Так, "крушителя" машин
полиция задержала в минувшую субботу. В организме мужчины обнаружили более 2
промилле алкоголя. Сообщается, что 52-летний гражданин Украины проживает в
Силезии. Стоит добавить, что при инциденте никто не пострадал.
А вот украинец был наказан
сразу несколькими способами: его лишили водительских прав, выписали большой
штраф и приговорили к тюремному заключению сроком до двух лет. Кроме того,
из-за парковки "под мухой" мужчина обязан оплатить ремонт поврежденных авто,
поскольку страховщик в подобном случае не покрывает расходы.
Напомним, в Польше украинцы
смогут работать без разрешения на работу в два раза дольше.
Ранее портал "Комментарии" в
рамках спецпроекта "Жизнь в Европе" рассказал о жизни украинцев, переехавших
в Варшаву, Вроцлав и Краков. У каждого из них — своя работа, условия жизни,
цели и местами совершенно противоположные взгляды на жизнь в Польше.
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