Жизнь в Европе: Польша. Культ польского языка, ревнивые женщины и вузы без коррупции

По ряду объективных причин самым популярным направлением для украинцев, желающих работать в Европе, является Польша. Соседство с Украиной, близкая культура и язык, при этом более высокий, по сравнению с украинским, уровень жизни делают свое дело. Согласно последним данным, на сегодняшний день в Польше находится около миллиона трудовых мигрантов из Украины. Сферы деятельности украинцев в Польше самые разнообразные: наши земляки работают на польских заводах, в продуктовых магазинах, собирают роллеты и ставят кондиционеры. Но есть те, кто, например, нашел себя в бизнесе и работает сам на себя, получая вполне европейские условия и защиту предпринимательства. Кроме того, зачастую украинцы едут в ближнее зарубежье получать образование.

Однако нужно понимать, что наши граждане на чужой земле иногда сталкиваются с проблемами, решить которые не так-то и просто. Именно поэтому портал "Комментарии" решил пообщаться с людьми, которые уже освоились в Польше и готовы поделиться советами с теми, кто лишь подумывает об эмиграции. Мы узнали, как украинцы адаптируются в разных уголках этой страны, как создают вокруг себя приятный микроклимат и выяснили немало интересных подробностей.

Варшава: “Польские женщины не любят украинок”

28-летний харьковчанин Андрей Петренко переехал в Варшаву в 2017 году. Сперва он около пяти месяцев работал на заводе, на котором изготавливались запчасти для автомобилей Mercedes, Volkswagen и Volvo. А затем поступил в Варшавский политехнический институт, где учится уже второй год. Попутно Андрей работает продавцом в продуктовом магазине.

“В Польшу я переехал, потому что не нашел стабильной работы по своей специальности в Украине. В итоге решил выучить польский язык и попытать счастье у соседей. В моих планах было поступление в институт, поэтому знание языка было первоочередной задачей. Без него просто никак", — рассказывает Андрей.

Харьковчанин подчеркивает: незнание языка — одна из основных проблем, с которыми сталкиваются приезжающие в Польшу украинцы. На этой почве между коренными жителями и приезжими нередко возникают конфронтации. Все дело в том, что поляки не любят, когда с ними разговаривают не на их родном языке.

“Кроме того, накалено общение между польками, украинками и россиянками. Польские женщины относятся к нашим девушкам с некой предвзятостью. Думаю, это связано с тем, что украинки красивее. И даже сами поляки — мужчины — обращают на это внимание и больше знакомятся именно с нашими девочками. По крайней мере, у меня на заводе была такая ситуация. Много украинок были уволены по непонятным причинам”, — отмечает мужчина.

Если со знанием польского языка у вас все в порядке — молодцы, но на этом испытания не заканчиваются. Не менее важный навык, который следует освоить — умение правильно распределять финансы. К примеру, не лишним будет приучить себя раз в неделю ездить в супермаркеты и закупить еду там, нежели питаться в кафе и столовых или же ежедневно закупать продовольствие в первом попавшемся магазине. Так будет намного экономнее, уверяет наш собеседник. С его слов, в среднем на продукты в неделю будет уходить 150—200 злотых (до 1200 гривен по нынешнему курсу, — ред.).

Также важно консультироваться и изучать отзывы перед тем, как снимать жилье. Поскольку иной раз в квартирах или комнатах в общежитии вас могут ждать сюрпризы — например, плохое санитарное состояние или не совсем тактичные соседи.

Говоря о наиболее актуальном для трудового мигранта, зарплатах, Андрей Петренко отмечает, что поляки нередко склонны завидовать суммам, которые платят украинцам и россиянам. В частности, это касается строительной сферы.

“Все дело в том, что польские предприниматели, когда встает вопрос о том, кого брать на работу, зачастую делают выбор в сторону иностранцев — им они платят меньше, чем коренным жителям. Бывают случаи, когда попадаются люди и прямо спрашивают: “Какого х**на ты из Украины приехал сюда?”. Но обычно сами поляки за нас заступаются и объясняют им, что они неправы. Но в целом, жизнь с поляками вполне спокойная”, — делится с нами Андрей.

По его словам, для улучшения климата между студентами часто проводят коммуникационные мероприятия. Как правило, их устраивают в общежитиях. Ивенты позволяют студентам из разных стран, а также полякам, познакомиться ближе и завести дружеские отношения.

По мнению Петренко, в Польше для него есть один недостаток — скука. Причина кроется в том, что рядом нет друзей, родных и близких. Главным же плюсом жизни в Варшаве харьковчанин считает транспорт: там в любое время суток без труда можно добраться из одной точки города в другую. Также украинца радуют хорошие дороги, зарплаты и спокойный ритм жизни.

Вроцлав: “Ни разу не испытывал агрессию на почве национализма”

А вот 25-летний днепрянин Эдуард Бондарь переехал во Вроцлав в 2014 году, чтобы поступить на учебу и стать логистом. С тех пор в Польше он обзавелся друзьями, девушкой, квартирой и работой, которая приносит удовольствие. Во Вроцлаве парень живет уже больше пяти лет и возвращаться в Украину не планирует. Эдуард взял в ипотеку недвижимость и занимается перевозками, зарабатывая в месяц около 4 тысяч злотых (25 тысяч гривен).

“Я уехал в Польшу, потому что на тот момент — летом-осенью 2014-го — в Украине сильно колебался курс валют, и было неясно, смогут ли родители помочь оплатить учебу в Австрии или Германии. Поэтому на мой выбор повлияла только финансовая сторона. То есть политическая и экономическая ситуация в стране на мое желание уехать не влияла. Я хотел уехать еще до того, как в Украине произошли известные всем события”, — делится с нами днепрянин

Какие-либо существенные сложности парня обошли стороной. Единственное, с чем оказалось действительно непросто — с самоорганизацией и дисциплиной. По его словам, образование в Украине и Польше разнится — за границей преподаватели выстроили систему обучения, которая в большей степени ориентирована на самостоятельное освоение предметов.

“Учеба тут выглядит иначе, чем у нас. Здесь в университете за тобой бегать не будут: если не пришел на занятие или что-то не сдал — никто тебе об этом не напомнит, декан не прибежит и не будет спрашивать, с чем у тебя проблемы. Твои трудности — это только твои трудности. Учишься в основном сам. Только от тебя зависит, как подготовишься к зачетам и сессии”, — рассказывает украинец.

Около года Эдуарду понадобилось, чтобы справиться с языковыми и бытовыми сложностями. И, к счастью, никаких конфронтаций с поляками у него не случалось.

“За все время, я ни разу не испытал на себе агрессию со стороны поляков на почве национализма. Уже чуть больше двух лет встречаюсь и живу вместе с девушкой, а она — полячка. И как то находим общий язык”, — подчеркивает Бондарь.

Из минусов парень выделяет нехватку детских садиков, а также проблемы в работе госучреждений, которые занимаются выдачей документов иностранцам.

“Больницы и систему здравоохранения в целом можно назвать слабым местом в этой стране. Я имею в виду государственные (условно бесплатные). С частной медициной и частными клиниками все в порядке. Но и в больницах, и в паспортных столах невероятные очереди, а обслуживание слишком медленное”, — добавляет украинец.

Краков: "Еду в Польшу из-за коррупции в украинских вузах"

Получать образование в Польшу отправилась и 18-летняя днепрянка Екатерина Самосиенко. С 14 лет девушка занималась изучением языка, чтобы впоследствии перебраться в Краков. Сейчас она учится в частной академии, где половина студентов — украинцы.

“При поступлении в университет, выбор пал на Польшу, мне хотелось попробовать что-то новое. Плюс, это Европа. Здесь есть много программ для студентов, которые позволяют путешествовать”, — делится с нами Катя.

По ее словам, переезд за границу в большей степени обусловлен нежеланием идти в университет, в котором действуют коррупционные схемы.

“Мне не хотелось идти в универ и платить деньги за сессию. В Украине преподавание в вузах оставляет желать лучшего. При этом, если поступать в хороший, частный вуз, стоить это будет немалых денег. Также повлиял общий климат в Украине: отношение к людям, мизерные пенсии и заработные платы”, — отмечает днепрянка.

Не возникло у девушки и конфронтаций с поляками и, в частности, с польками. Украинка заверила, что не чувствует к себе какой-либо неприязни.

“Поляки могут не обращать на нас внимания или дать понять, что общаться не хотят. Но все зависит от людей. Некоторые, наоборот, идут навстречу и пытаются познакомиться, — говорит Екатерина Самосиенко. — Возвращаться в Украину пока не планирую. У меня в планах найти работу в Европе. При этом, если когда-то в нашей стране можно будет чувствовать себя комфортно в материальном плане и правительство будет стараться для людей, а не для себя ,то я с удовольствием вернусь”.





Ранее портал "Комментарии" писал, что власти Польши решили вернуть статус города четырем населенным пунктам. Изменения на карте вступят в силу с января 2020 года.

Фото: личный архив Андрея Петренко, Эдуарда Бондаря и Екатерины Самосиенко, соцсети

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