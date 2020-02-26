В России подростки из мести решили расстрелять 40 школьников

В российском Саратове удалось предотвратить теракт в школе. Как сообщают местные правоохранители, сегодня им удалось задержать двоих 14-летних парней, которые планировали совершить вооруженное нападение на школу.

По информации ФСБ, школьники состояли в интернет-сообществах, которые вели пропаганду массовых убийств и суицидов. Задержали парней на заброшенном бомбоубежище, где они уже оборудовали тайник с обрезом охотничьего ружья. Следствие уже установило, что школьники хотели устроить теракт в мае: с помощью ружья и самодельных зажигательных смесей, “рецепт” которых также нашли в Сети, подозреваемые хотели совершить налет на школу и из мести разделаться с 40 учащимися.

Сейчас парни дают показания, а следственный комитет по Саратовской области завел уголовное дело о приготовлении к совершению убийства двух и более лиц.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в центре Днепра произошла перестрелка, в результате которой пострадало три человека. Участникам разборок удалось скрыться от копов, однако в результате спецоперации сотрудники уголовного розыска и бойцы КОРД задержали всех участников стрельбы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!