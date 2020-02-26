Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9197.68

ETH/USD

238.56

LTC/USD

67.08

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.70

EUR/UAH

26.81

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Перестрелка в центре Днепра: есть раненые
НОВОСТИ Все новости

Перестрелка в центре Днепра: есть раненые

В Днепре произошли разборки со стрельбой, в результате чего сотрудники уголовного розыска и бойцы КОРД провели спецоперацию

сегодня, 10:42
Автор:

• Елена Волкова

Перестрелка в центре Днепра: есть раненые

В центре Днепра произошла перестрелка, в результате которой пострадало три человека. Участникам разборок удалось скрыться от копов, однако в результате спецоперации сотрудники уголовного розыска и бойцы КОРД задержали всех участников стрельбы.

Как сообщают в департаменте стратегических расследований местной полиции, звуки выстрелов были слышны вчера около 17:00 в центре - по ул. Титова, куда отправился наряд полиции. Перестрелка велась с помощью травматического оружия, и, в результате, были ранены три человека, которых увезли в больницу. Остальные участники конфликта скрылись, но вскоре полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых. 

Правоохранители уже установили, что это не были бизнес-разборки: конфликт произошел на бытовой почве. В полиции открыли уголовное производство по статье “Хулиганство”, которая предусматривает до семи лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе средь бела дня произошла стрельба.  Как рассказали в региональном ГУНП, 51-летнего мужчину раздражал крик соседской детворы, которую он решил усмирить с помощью ружья.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...