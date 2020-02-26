Перестрелка в центре Днепра: есть раненые

В центре Днепра произошла перестрелка, в результате которой пострадало три человека. Участникам разборок удалось скрыться от копов, однако в результате спецоперации сотрудники уголовного розыска и бойцы КОРД задержали всех участников стрельбы.

Как сообщают в департаменте стратегических расследований местной полиции, звуки выстрелов были слышны вчера около 17:00 в центре - по ул. Титова, куда отправился наряд полиции. Перестрелка велась с помощью травматического оружия, и, в результате, были ранены три человека, которых увезли в больницу. Остальные участники конфликта скрылись, но вскоре полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых.

Правоохранители уже установили, что это не были бизнес-разборки: конфликт произошел на бытовой почве. В полиции открыли уголовное производство по статье “Хулиганство”, которая предусматривает до семи лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе средь бела дня произошла стрельба. Как рассказали в региональном ГУНП, 51-летнего мужчину раздражал крик соседской детворы, которую он решил усмирить с помощью ружья.

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