«Были проблемы с местной властью»: Офис президента прокомментировал инцидентом с самоподжогом

Мужчина, который сегодня поджег свое тело под стенами здания Офиса Президента Украины, имел конфликты с местной властью в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП) на официальном канале в Telegram.

Отметим, что информация является предварительной. Так, в ОП говорят, что человек не принимал участия в митинге медработников, а появился на месте происшествия за несколько минут до поджога. В сообщении говорится, что он получил ожоги легкой степени, медики забрали пострадавшего для оказания помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины. Однако, по предварительным данным ОП, украинец живет в Сумской области, ранее у него были проблемы с местной властью.

Напомним, в Киеве под Офисом президента во время акции протеста медиков мужчина совершил самоподжог: украинец облил себя бензином, однако огонь вовремя удалось потушить. Как рассказал мужчина журналистам на месте происшествия, он долгое время не может распаять земельный участок в Сумской области, власти на его просьбы не реагирует.

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