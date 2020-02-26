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«Были проблемы с местной властью»: Офис президента прокомментировал инцидентом с самоподжогом

В Офисе президента рассказали о мужчине, который сегодня сам поджег себя в Киеве

сегодня, 14:25
Автор:

• Таисия Ерохина

«Были проблемы с местной властью»: Офис президента прокомментировал инцидентом с самоподжогом

Мужчина, который сегодня поджег свое тело под стенами здания Офиса Президента Украины, имел конфликты с местной властью в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП) на официальном канале в Telegram.

Отметим, что информация является предварительной. Так, в ОП говорят, что человек не принимал участия в митинге медработников, а появился на месте происшествия за несколько минут до поджога. В сообщении говорится, что он получил ожоги легкой степени, медики забрали пострадавшего для оказания помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины. Однако, по предварительным данным ОП, украинец живет в Сумской области, ранее у него были проблемы с местной властью.

Напомним, в Киеве под Офисом президента во время акции протеста медиков мужчина совершил самоподжог: украинец облил себя бензином, однако огонь вовремя удалось потушить. Как рассказал мужчина журналистам на месте происшествия, он долгое время не может распаять земельный участок в Сумской области, власти на его просьбы не реагирует.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в центре Киева нашли с простреленной головой бизнесмена Леонида Вульфа.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]_UA
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