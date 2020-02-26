"Мы победили, чтоб изменить страну": Андрей Богдан позитивно оценил работу Зе-команды

Ушедший в отставку председатель Офиса президента Андрей Богдан после скандальных публикаций на Сейшельских островах, воспользовался тем, что возмущение в социальных сетях утихло и написал глубокомысленный пост, в котором оценивает достижения новой команды главы государства Владимира Зеленского. Свой "лонгрид" Богдан написал на странице в Facebook.

Бывший чиновник, получивший также славу "серого кардинала", отметил, что команда Зеленского пришла в тяжелые для Украины времена к власти, хотя поначалу никто не верил в ее победу, а когда поверили, начали бороться различными политическими методами.

"Но мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы", - указано в сообщении Богдана.

Далее он подчеркнул, что все эти реальные достижения за короткий срок были возможны только благодаря решимости гаранта Конституции Владимира Зеленского, украинскому народу, который ему поверил и бескомпромиссности новой команды.

Также Богдан ответил всем, кто на протяжении его карьеры на государственном посту попрекал его высоким материальным состоянием и подозревал в коррупционных схемах.

"За время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Из зарплаты своей (на должности главы ОП, - прим. ред.) не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - заключил Андрей Богдан, приложив соответствующие документы из налоговой и благотворительного фонда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вакантное место после отставки Андрея Богдана в качестве руководителя Офиса президента занял Андрей Ермак.













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