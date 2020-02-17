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Тяжела жизнь после увольнения: Богдан с Сейшел обратился к украинцам

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан поделился в соцсетях яркой фотографией и написал, как чувствует себя после увольнения

сегодня, 11:39 625
Автор:

• Таисия Ерохина

Тяжела жизнь после увольнения: Богдан с Сейшел обратился к украинцам

Недавно уволенный с должности главы Офиса президента Андрей Богдан отдыхает на курорте и "очень скучает, не спит и не ест". Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию с табличкой "Сейшелы".

"Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем", - с иронией рассказал Богдан.

Еще он верит в то, что скоро все будут заниматься теми делами, которые нравятся. И напоследок Богдан процитировал слова российского политика Дмитрия Медведева, ставшие уже афористическими: "Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!".

Напомним, Богдана сняли с поста главы Офиса президента, а его место занял тезка – советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ранее "Комментарии" писали, что Богдан угодил в курьезную ситуацию. На дверях кондитерской, которая принадлежит экс-нардепу Михаилу Бродскому, повесили табличку, запрещающую вход в заведение Богдану.

Недавно эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно отставки с поста руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана и назначения на эту должность помощник президента – Андрея Ермака. Эксперты отмечают, что Андрей Богдан был слишком токсичной фигурой в команде Владимира Зеленского как для украинского общества, так и для Запада.


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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3515118528562091&set=a.353761694697806&type=3&theater
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