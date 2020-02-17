Тяжела жизнь после увольнения: Богдан с Сейшел обратился к украинцам

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Недавно
уволенный с должности главы Офиса президента Андрей Богдан отдыхает на курорте и "очень скучает, не спит
и не ест". Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал
фотографию с табличкой "Сейшелы".
"Друзья,
очень скучаю по вам, не сплю, не ем", - с иронией рассказал Богдан.
Еще он верит
в то, что скоро все будут заниматься теми делами, которые нравятся. И
напоследок Богдан процитировал слова российского политика Дмитрия Медведева, ставшие
уже афористическими: "Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!".
Напомним,
Богдана сняли с поста главы Офиса президента, а его место занял тезка – советник президента
Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее "Комментарии"
писали, что Богдан угодил в курьезную ситуацию. На дверях кондитерской, которая
принадлежит экс-нардепу Михаилу Бродскому, повесили табличку, запрещающую вход в
заведение Богдану.
Недавно эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения
касательно отставки с поста руководителя Офиса президента Украины Андрея
Богдана и назначения на эту должность помощник президента – Андрея Ермака. Эксперты
отмечают, что Андрей Богдан был слишком токсичной фигурой в команде Владимира
Зеленского как для украинского общества, так и для Запада.
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