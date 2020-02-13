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Курьез: Андрею Богдану запретили вход в кондитерскую

На дверях кондитерской, которая принадлежит экс-нардепу Михаилу Бродскому, повесили табличку

13 февраля 2020, 23:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

Курьез: Андрею Богдану запретили вход в кондитерскую

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не сможет посещать кондитерскую в центре Киева, который принадлежит бывшему нардепу и бизнесмену Михаилу Бродскому. Во всяком случае так гласит табличка, которую сегодня повесили в дверях кафетерия.

Фото таблички с надписью "Андрею Богдану вход воспрещен" опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская.

"Михаил Бродский не любит сбитых летчиков", - шутливо подписала она публикацию, вероятно, подразумевая отставку Богдана несколько дней назад с поста главы ОП.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что внутренние противоречия внутри Офиса президента с учетом отставки старого главы - Андрея Богдана - и назначения нового - Андрея Ермака - привели к значительному падению рейтинга самого главы государства Владимира Зеленского. Отметим, что еще с января 2020 года глава Офиса президента Богдан не участвовал ни в каких публичных мероприятиях. Несмотря на то, что ранее он был публичным лицом, лично сопровождал Зеленского и принимал участие в большинстве мероприятий вместе с главой государства, его внезапное исчезновение на столь продолжительное время стало признаком смены ориентиров во внутреннем дворе президентской канцелярии.


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