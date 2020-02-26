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"Дело Шеремета": подозреваемые отказываются от прохождения экспертиз и полиграфа

Подозреваемые в деле Шеремета отказываются от прохождения допросов и экспертиз

сегодня, 18:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Дело Шеремета": подозреваемые отказываются от прохождения экспертиз и полиграфа

Следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, который взорвался в салоне своего автомобиля, на дней которого было закреплено взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Участники следствия по делу подчеркивают, что на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.

Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях усложняет проведение этого процесса.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", -  указано в сообщении пресс-службы.

Известно, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа, хотя ранее Дугарь участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что проходящий по делу Шеремета в качестве подозреваемого Андрей Антоненко оказался выше предполагаемого убийцы почти на 10 см.



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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/28565_U_spravi_vbivstva_Pavla_SHeremeta_triva_proces_rozsekrechennya_materialiv_ponad_500_neglasnih_slidchih_rozshukovih_diy.htm?fbclid=IwAR22B38jGo9N_hu7J3w7fOQqPeprRT8gHSM0PCmN2ddUL83Qn92cevDUIM8
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