"Дело Шеремета": подозреваемые отказываются от прохождения экспертиз и полиграфа

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Следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, который взорвался в салоне своего автомобиля, на дней которого было закреплено взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Участники следствия по делу подчеркивают, что на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.
Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях усложняет проведение этого процесса.
"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - указано в сообщении пресс-службы.
Известно, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа, хотя ранее Дугарь участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что проходящий по делу Шеремета в качестве подозреваемого Андрей Антоненко оказался выше предполагаемого убийцы почти на 10 см.
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