"Дело Шеремета": подозреваемый Антоненко оказался выше мужчины с записи видеокамер

Подозреваемый ветеран АТО в деле по убийству Павла Шеремета Андрей Антоненко оказался на 9,7 см выше зафиксированного на камерах видеонаблюдения мужчины, который внешне похож на Антоненко в кепке. Об этом написал адвокат подозреваемого Леонид Маслов на своей странице в Facebook.

Юрист выложил фотографии экспертизы, где измеряли рост Антоненко, и среди фото есть показатели результатов измерения - 179, 7 см.

Ранее в распоряжении СМИ оказались данные экспертизы от 2016 видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в кварталах вокруг места взрыва и места проживания Шеремета.

В частности, на записях пара из мужчины и женщины с пакетом в ночь с 19 на 20 июля 2016 года шли к машине журналиста Павла Шеремета, женщина подходила к машине и, по мнению следствия, цепляла взрывное устройство, затем они вдвоем покинули место происшествия.

Согласно результатам экспертизы, рост мужчины на видео 170 см. Возможно отклонение, которое заложил эксперт, +\- 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, а также тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви. Итак, по выводам эксперта, рост человека на видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см.

"Разница не 2,5 см. Разница в 9,7 см! А уже с учетом МАКСИМАЛЬНО возможной погрешности любое лицо ростом 177,16 и выше, вне всякого сомнения не может быть лицом на камере с места преступления", - написал Маслов после проведения измерения роста своего подзащитного.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в отношении справедливости привлечения подозреваемых ветеранов АТО и волонтеров по делу об убийстве Павла Шеремета, большинство украинцев не спешат одобрять действия МВД или критиковать их.





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