"Дело Шеремета": известно, как украинцы оценивают результаты следствия

Украинское общество продолжает волновать предварительный результат расследования по убийству известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года, согласно которому главными подозреваемыми стали ветераны АТО и волонтеры. При этом, по большей части украинцы не могут дать твердых оценок действию министерству внутренних дел, так как убеждены, что не владеют всей информацией, полученной в ходе следствия. Об этом сообщают данные социологического опроса центра А. Разумкова.

Так, лишь 16% опрошенных считают, что задержание подозреваемых имеет веское обоснование, а 17% заявили, что обвинения не достаточно обоснованы. В среднем такое же число респондентов ответили, что их не беспокоит этот вопрос, и целых 32% среди опрошенных граждан Украины считают себя недостаточно проинформированными, чтобы занимать оправдательную или обвинительную сторону.

Интересно, что большинство поддерживающих государственное обвинение - это электорат политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (32% среди ответивших утвердительно), среди сторонников "Слуги народа" - 21%, "Батькивщины" - 18% и "Европейской солидарности" - 7%.

Напомним, раннее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка признал, что следствию необходимо больше доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть вину ныне подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

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