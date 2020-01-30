Рябошапка признал отсутствие нужного количества доказательств в деле об убийстве Шеремета

Собранного объема доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года недостаточно, чтобы передать дело в судебное производство. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в своем интервью агентству "Инртерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, что на момент, когда подозреваемые были задержаны, база фактов, указывающих на причастность этих лиц, соответствовала необходимым нормам, но следствие не останавливается на этом этапе.

"Соответственно, дополнительные доказательства должны собираться и после этого. Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, ведь собранного объема доказательств недостаточно", - отметил глава Офиса генпрокурора.

Кроме того, он подчеркнул, что следствие движется сразу в двух направлениях сбора доказательств: подтверждающих вину подозреваемых и опровергающих их причастность к преступлению.

"Наша задача - двигаться дальше и установить людей, которые не только организовали выполнения убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, без этого расследования будет неполноценным", - подчеркнул Руслан Рябошапка.

При этом он подтвердил, что резкая реакция общества, в частности, волонтеров, ветеранов и других друзей подозреваемых, которые известны своим активным участием в вооруженном конфликте на Донбассе, оказывает на следствие определенное давление, но прокуратура и МВД были к этому готовы.

"Реакция была ожидаемой. Мы понимаем, что эта категория людей пользуется соответствующей общественной поддержкой. Поэтому мы ожидали такую достаточно жесткую реакцию. Это усложняет, но это и накладывает еще больше ответственности. Мы понимаем, что доказательства должны быть настолько весомыми, чтобы убедить людей, которые, возможно, не совсем объективны", - резюмировал генпрокурор.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков призвал не дискредитировать результаты следствия из-за того, что подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета оказались авторитетные фронтовые добровольцы и волонтеры.

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