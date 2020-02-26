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В СБУ рассказали, что украинцы потеряли за годы запрета "Одноклассников" и "ВКонтакте"

СБУ готовы отправить на рассмотрение СНБО продление запрета по санкциям на российские домены в интернете

сегодня, 19:53 520
Автор:

• Екатерина Белоброва

В СБУ рассказали, что украинцы потеряли за годы запрета "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Служба безопасности Украины провела анализ эффективности запрета на популярные российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщив, что у данных ресурсов существенно урезана украинская аудитория и нет доступа к пропаганде, направленной на агитацию так называемого "русского мира" в худшем значении этого термина. Об этом передает "РБК-Украина".

Так, согласно ответу на официальный запрос журналистов, ведомство национальной безопасности положительно характеризует санкции против указанных социальных сетей.

Кроме того, именно благодаря закрытию данных ресурсов, правоохранителям удалось обнаружить действия пользователей, которые можно квалифицировать по уголовной статье сепаратизма.

казанные социальные сети в дальнейшем используются российскими спецслужбами в качестве инструмента информационной войны против Украины. В течение 2019 года следователями органов безопасности было открыто 34 уголовных производств в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины", - отметили в СБУ.

Правоохранители резюмируют, что данные показатели будут переданы в Совет национальной безопасности и обороны для дальнейшего решения о продлении или отмене санкций в отношении российских интернет-ресурсов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале каденции нового президента Украины Владимира Зеленского в СНБО опровергли слухи о возвращении российских социальных сетей для украинских пользователей.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-otsenili-effektivnost-zapreta-rossiyskih-1582734973.html
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