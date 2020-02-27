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В Харькове на рынке произошла массовая стычка

На месте конфликта были слышны взрывы и выстрелы

сегодня, 14:32
Автор:

• Сергей Медведев

В Харькове на рынке произошла массовая стычка

В Харькове, на одном из крупнейших рынков Европы — ТРЦ Барабашово произошли столкновения между муниципальной охраной и предпринимателями-работниками рынка. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на месте происшествия замечены люди с оружием, слышны звуки взрывов и выстрелов.

Потасовка началась с того, что к группе предпринимателей, которые охраняли дорогу, подошли несколько десятков молодых людей в униформе. Они стали сносить ограждения на дороге, после чего завязалась драка. 

В областной полиции сообщили, что стычка произошла между торговцами и сотрудниками охранного агентства. На территории рынка работают правоохранители — их действия направлены на урегулирование конфликта. Местные жители связывают причину конфликта с желанием властей построить дорогу, которая свяжет один из районов с центром города. Предприниматели категорически против строительства.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине заработал Офис по противодействию рейдерским захватамГлава правительства назвал организацию "маленьким административным судом", в который может обратиться любой украинец, который считает, что его права на собственность кто-то нарушил. Гражданам обещают немедленное реагирование и максимальную защиту прав.



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Источник: https://atn.ua/proisshestviya/na-rynke-barabashovo-stolknoveniya-i-strelba-video

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