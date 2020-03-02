На праздновании Масленицы в Харькове загорелась сцена

Во время празднования Масленицы в харьковском парке Горького загорелась сцена. Видео пожара публикуют в соцсетях очевидцы.

Празднование Масленицы в парке Горького в Харькове, едва ли, не закончилось плачевно из-за фаер-шоу. Чтобы удивить гостей, организаторы праздника пригласили выступить во время вечерней программы артистов, работающих с открытым огнем.

Номер уже подходил к концу, когда в какой-то момент сцена начала полыхать. В это время на ней все еще выступали артисты. Испугавшись пламени, они попятились. А за несколько секунд уже появился сотрудник с огнетушителем. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы ликвидировать возгорание. Пострадавших нет. И зрители, и артисты отделались легким испугом.





Позже в прес-службе парка Горького объяснили - пожар спровоцировал реквизит выступающих. Один с них пытался погасить чашу с горящей жидкостью, но та случайно опрокинулась. Часть жидкости попала на сцену, но ее быстро удалось потушить.

Парк Горького - одно из любимейших мест отдыха харьковчан. Во время праздников здесь устраивают массовые гуляния, куда приходят тысячи горожан.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что на Гаити во время пожара в детдоме погибли 15 детей.





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