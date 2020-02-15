Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 15.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир На Гаити из-за пожара в детдоме погибли 15 детей
НОВОСТИ Все новости

На Гаити из-за пожара в детдоме погибли 15 детей

Пожар вспыхнул в детском приюте, управляемом американской христианской группой

сегодня, 02:55
Автор:

• Ольга Чародий

На Гаити из-за пожара в детдоме погибли 15 детей

В результате пожара, охватившего детский дом на Гаити, погибли 15 детей. Об этом сообщает The Guardian.

Пожар вспыхнул в детском приюте, управляемом американской христианской группой, что вызвало новые споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов в беднейшей стране Америки.

Двое детей сгорели дотла. Тринадцать других умерли в больнице из-за удушья.

Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи, необходимых для перевозки детей в больницу. Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования.

Напомним, что 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня. Соответствующие видеозаписи были опубликованы в Сети. В частности, очевидцы сняли на видео молодого человека, который выпрыгнул из окна четвертого этажа здания. Судя по тому, что из окна валил густой черный дым, у него попросту не оставалось иного выхода.  Также мы писали о том, что во время сильнейшего пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове дети звонили родным, чтобы сказать прощальные словам

Напомним, на причале озера Гантерсвилль на реке Теннесси, штат Алабама, США произошел пожар: горели пришвартованные там лодки. Инцидент произошел ночью в понедельник. Огонь уничтожил около 35 лодок, находившихся на крытой лодочной пристани. Некоторые из лодок утонули, а другие – уплыли до прибытия спасателей. Сообщается, что по меньшей мере 8 человек погибли, а еще семеро – смогли отплыть на безопасное расстояние или были спасены неподалеку от пристани. Всем им оказана помощь медиков, пострадавшие получили легкие травмы и переохлаждение.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/14/haiti-orphanage-fire-deaths?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium=&utm_source=Twitter#Echobox=1581711497
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...