На Гаити из-за пожара в детдоме погибли 15 детей

В результате пожара, охватившего детский дом на Гаити, погибли 15 детей. Об этом сообщает The Guardian.

Пожар вспыхнул в детском приюте, управляемом американской христианской группой, что вызвало новые споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов в беднейшей стране Америки.

Двое детей сгорели дотла. Тринадцать других умерли в больнице из-за удушья.

Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи, необходимых для перевозки детей в больницу. Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования.

Напомним, что 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня. Соответствующие видеозаписи были опубликованы в Сети. В частности, очевидцы сняли на видео молодого человека, который выпрыгнул из окна четвертого этажа здания. Судя по тому, что из окна валил густой черный дым, у него попросту не оставалось иного выхода. Также мы писали о том, что во время сильнейшего пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове дети звонили родным, чтобы сказать прощальные словам.

Напомним, на причале озера Гантерсвилль на реке Теннесси, штат Алабама, США произошел пожар: горели пришвартованные там лодки. Инцидент произошел ночью в понедельник. Огонь уничтожил около 35 лодок, находившихся на крытой лодочной пристани. Некоторые из лодок утонули, а другие – уплыли до прибытия спасателей. Сообщается, что по меньшей мере 8 человек погибли, а еще семеро – смогли отплыть на безопасное расстояние или были спасены неподалеку от пристани. Всем им оказана помощь медиков, пострадавшие получили легкие травмы и переохлаждение.

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